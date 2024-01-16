تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحولات في سوق العمل

أظهرت التكنولوجيا الجديدة، للذكاء الاصطناعي، بسرعة أنها قادرة على فعل ما هو أكثر بكثير، من مجرد تحليل الأرقام والبيانات، وقامت بإنشاء تصاميم فنية، وكتبت مقالات صحفية وسيناريوهات لأفلام سينمائية، بشكل يوازي قدرة البشر على فعل ذلك.



وأشار قادة الأعمال والصناعة في العالم،إلى أنه لم يعد من المفيد مناقشة ما إذا كانت هذه التكنولوجيا "أذكى" أو "أفضل" من البشر، حيث تتركز مهام هؤلاء حالياً، على استكشاف استراتيجيات تضمن قيام تحالف بين البشر والآلة، بما يحد من نزوح الموظفين خارج وظائفهم.



وقال المدير التنفيذي للعمليات في موقع LinkedIn دانييل شابيرو: إن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعيد كتابة مختلف الأدوار الوظيفية من المهندسين ومندوبي المبيعات، والمسوقين، والمهنيين الماليين والمحامين، حيث أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستحدث أكبر تحول في المهارات المطلوبة في سوق العمل.



واعتبر أن قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل حقيقية للغاية، وقد تساهم في حصول الجيل المقبل على أسبوع عمل مدته ثلاثة أيام ونصف، فمن منظور تكنولوجي، ستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين كيفية عمل الأشخاص بطريقة لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل.



ودعا شابيرو، الموظفين إلى تعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وإلى تجربتها، والنظر فيما يمكنها فعله، لافتاً إلى أن إحدى أهم المهارات في أي وظيفة، هي فهم كيفية إطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وهذا تطور مفاجئ جداً وبات مطلوباً لتحقيق النجاح.



وأشار شابيرو لوكالة "بلومبرغ"، إلى أنه بقدر ما سيكون هناك طلب على المهارات التقنية، سيكون هناك أيضاً طلب متزايد على المهارات البشرية مثل التواصل والإبداع، حيث ستكون المدارس الناجحة هي التي تعزز هذه الأنواع من تجارب التعلم، مشدداً على أن أفضل القرارات المهنية التي يمكن اتخاذها على الإطلاق، تتعلق بالمرونة والتكيّف مع البيئة الجديدة.



وكان صندوق النقد الدولي، قال إن الذكاء الاصطناعي، قد يؤثر على قرابة 40 في المئة من الوظائف حول العالم، على نحو من شأنه تعميق اللامساواة.



ورجّحت رئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا، أن تتسبب هذه التكنولوجيا في تفاقم عدم المساواة بشكل عام في معظم السيناريوهات، داعية صناع السياسات إلى معالجة هذا الإتجاه المثير للقلق بشكل استباقي، لمنع التقنية من زيادة التوترات الاجتماعية، عبر إنشاء شبكات للأمان الاجتماعي، وتوفير برامج إعادة تدريب لمواجهة تأثيرات الذكاء الاصطناعي.