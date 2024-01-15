تستهدف به مروحيات الاحتلال في القطاع .. ما هو “صاروخ سام 18″؟

بينما تستمر أيام الصراع، تواصل المقاومة الفلسطينية إظهار قدراتها الجديدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة، تم الكشف عن سلاح جديد، وهو صاروخ سام 18، لأول مرة في معركة طوفان الأقصى، يستخدم هذا الصاروخ بشكل رئيسي من قبل كتائب القسام لاستهداف المروحيات الإسرائيلية التي تحلق في سماء قطاع غزة لإجلاء القتلى والمصابين أو لدعم القوات البرية.

يعتبر صاروخ سام 18 صاروخًا روسي الصنع يتبع سلسلة “ستريلا” للصواريخ المحمولة على الكتف للدفاع الجوي، يبلغ مداه حتى 5،2 كيلومتر ويستهدف الأهداف الجوية من ارتفاع 10 أمتار حتى 3،5 كيلومتر، بما في ذلك المروحيات والطائرات ذات الجناح الثابت.

ويتميز هذا الصاروخ بالتوجيه بالأشعة تحت الحمراء ويزن حوالي 11 كيلوغرامًا، مع رأس مدمر يزن 2،2 كيلوغرامًا من المواد شديدة الانفجار، يطلق الصاروخ من فوق الكتف، وتصل سرعته إلى 600 متر في الثانية.

تشير التقارير إلى أن تكلفة هذا الصاروخ تبلغ حوالي 60 ألف دولار، مما يجعله واحدًا من أكثر الصواريخ تكلفة في أسطول المقاومة، يعد استخدام كتائب القسام لهذا الصاروخ تحولًا نوعيًا في قدرات المقاومة الفلسطينية، مما يثير القلق في الأوساط الإسرائيلية وفقاً لموقع عربي بوست.

يتميز صاروخ سام 18 بقدرته على استهداف المروحيات والطائرات ذات الجناح الثابت باستخدام الأشعة تحت الحمراء، مما يجعله حلاً فعّالاً للمناطق ذات الطبيعة المستوية في قطاع غزة، تصميمه يسمح له بمطاردة الأهداف بكفاءة في ظروف الفوضى وتشويش الأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى ذلك، يعد هذا الصاروخ نقلة نوعية كبيرة للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الطائرات المروحية الإسرائيلية.

وفقًا للمعلومات المقدمة من قبل موقع army recognition المتخصص، يُستخدم نظام SA-18 الذي يعتمد على توجيه بالأشعة تحت الحمراء باستخدام منطق التقارب النسبي، يُعد هذا النظام أكثر فعالية في حماية نفسه ضد أنظمة التشويش الكهروضوئية، حيث يتراوح احتمال تدمير الهدف بين 30 و48%، وعند استخدام أجهزة التشويش IRCM، يقلل هذا الاحتمال إلى 24-30% فقط.

يتكون نظام سام 18 من صاروخ محفوظ في أنبوب إطلاق، مع مصدر للطاقة وآلية إطلاق، إلى جانب مساعدات التدريب ومرافق الصيانة، يُسهّل هذا التكوين استخدامه بفعالية من قبل العناصر الميدانية.

ويُشير النص أيضًا إلى وجود أنواع أخرى من صواريخ سام 18، مثل Igla-1، Igla-1E، SA-18 Grouse، Igla-D، Igla-M، Igla-V، Igla-N، Igla-S، وفيربا، ويقدم وصفًا لكل منها بما في ذلك ميزاتها واستخداماتها، يتم تسليط الضوء على تطورات هذه الأنواع وتحسيناتها التقنية.

النص يُعزز فهم قدرات نظام SA-18 وأنواعه المختلفة، ويقدم معلومات مفصلة حول مواصفات واستخدامات الصواريخ المتفرعة من هذا النظام.