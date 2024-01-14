العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على بلدات الجنوب اللبناني

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، مركزاً على الممتلكات والأحياء السكنية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي استهدف صباح اليوم من موقعه في مزارع شبعا المحتلة الأحراج المحيطة لبلدة عيتا الشعب، وأطلق القذائف الحارقة لإشعال ما تبقى من أشجار في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما استهدف حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل بالقصف المدفعي.

تزامن ذلك مع تحليق للطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور، كما استمر العدو بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية مع شمال فلسطين المحتلة.