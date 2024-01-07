أبل تُدخل تغييرات على هواتف آيفون 16برو المرتقبة

كشف موقع ماك رومرز MacRumors المتخصص في أخبار ومنتجات شركة “أبل” أن هناك تغييرات على التصميم الخارجي لهواتف “آيفون 16 برو” و”آيفون 16 برو ماكس”.

وبحسب الموقع، ستضيف “أبل” زراً جديداً للكاميرا سيكون حصرياً فقط في إصدارات برو القادمة من هواتف آيفون 16، وسيعمل الزر كاختصار لتطبيق الكاميرا من أجل تشغيله بسرعة لالتقاط الصور دون تأخير

ونشر الموقع صوراً لما يمكن أن يكون عليه الشكل المرتقب لهواتف “آيفون 16 برو”، حيث ستأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15 برو الحالية مع حافات المنحنية وإطار معدني مصنوع من التيتانيوم لكن مع حجم أكبر للشاشة مقارنةً بالإصدارات الحالية.

وبحسب الموقع، يتوقع أن تطلق “أبل” سلسلة هواتف آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري، وستضيف “أبل” زراً جديداً للكاميرا سيكون حصرياً فقط في إصدارات برو القادمة من هواتف آيفون 16، وسيعمل الزر كاختصار لتطبيق الكاميرا من أجل تشغيله بسرعة لالتقاط الصور دون تأخير.

ووفق الموقع، على الجانب الأيمن، تتميز طرازات “آيفون 16 برو” بزر التقاط جديد كلياً، من المتوقع أن يكون زر الالتقاط، الذي تم تطويره تحت الاسم الرمزي “نوفا” Nova، مزوداً بوظيفة مستشعر القوة، وهو موجود أسفل زر الطاقة، وسيكون زر الالتقاط متسقاً مع إطار “أيفون” ولن يبرز مثل أزرار الطاقة ومستوى الصوت.