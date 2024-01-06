طيران الاحتلال في جولة قتل صباحية للفلسطينيين

استشهد عشرات الفلسطينيين فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال واصل غاراته المكثفة على دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء خلال 24 ساعة إلى 35 شهيداً وأكثر من 60 جريحاً معظمهم من الأطفال والنساء.

إلى ذلك قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة المنارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد 18 فلسطينياً جلهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، كما واصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف مدينة رفح جنوباً.

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 92 على التوالي إلى 22438 شهيداً بينهم 9730 طفلاً و6830 امرأة، و7 آلاف مفقود وأكثر من 57600 جريح.

