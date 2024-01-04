المقاومة العراقية تستهدف قاعدة القرية الأمريكية

04-01-2024

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة القرية الأمريكية

أعلنت المقاومة العراقية استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في دير الزور، الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية لها.

وقالت المقاومة في بيان لها يوم أمس: “إنه استمراراً بنهج مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم، بواسطة الطيران المسير”، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة في قاعدتي الشدادي ورميلان في الحسكة وريفها.

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