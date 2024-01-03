جدار تحت الأرض قرب مصر.. ماذا يريد نتنياهو؟

في اليومين الأخيرين، زادت تكرارات ذكر “محور فيلادلفيا” في إسرائيل، وتم ذلك بشكل بارز خلال تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد.

قدم نتنياهو خلال اجتماع حكومي خطة لإنشاء جدار تحت الأرض على طول محور صلاح الدين، المعروف أيضًا بـ “محور فيلادلفيا”، بناءً على نموذج الجدار الذي تم بناؤه على حدود قطاع غزة.

وتشير المعلومات إلى أن الجدار الذي يخضع للدراسة قد يكون بعمق كبير تحت الأرض، ويمتد على مسافة تبلغ 14 كيلومترًا.

يهدف الجدار إلى إعاقة عمليات حفر الأنفاق التي تمتد تحته، وفقًا لتصريحات إسرائيل.

تتوقع تل أبيب تمويل هذه الخطة من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ضغوطًا دولية وداخلية نتيجة للاشتباك المستمر في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

يشغل محور فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم “محور صلاح الدين”، موقعاً على حدود غزة ومصر، ضمن منطقة عازلة وفقًا لاتفاقية السلام “كامب ديفيد” التي وقعت بين الجانبين عام 1979.

ويسمح هذا الاتفاق لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة بهدف منع التهريب والتسلل.

وبموجب الاتفاقيات اللاحقة، تم تنظيم التواجد الإسرائيلي في المنطقة “د”، بما في ذلك محور “صلاح الدين” أو “فيلادلفيا”.

وقامت القوات المصرية بتأمين المنطقة بموجب “اتفاقية فيلادلفيا”، التي تتفق مع “اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية”، التي وقعت في نفس العام.



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