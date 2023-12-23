المجموعة البخارية الثالثة في توليد بانياس تعود للخدمة خلال أيام

بعد الانتهاء مؤخراً من إعادة تأهيل المجموعة الغازية، وصلت أعمال صيانة وإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثالثة في محطة توليد بانياس إلى خواتيمها، حيث من المقرر أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

وأكد مدير شركة توليد بانياس المهندس قصي ديبة استمرار العمل في صيانة المجموعة البخارية الثالثة التي تعمل على الفيول، حيث يجري مركز البحوث العلمية حالياً عملية الغسيل الكيميائي لأنابيب المرجل، ومن المقرر أن توضع في الخدمة قبل نهاية العام الحالي، ومن شأنها أن ترفد الشبكة الكهربائية ما بين 120-130 ميغاواط.

وبيّن ديبة أن أعمال الصيانة تضمنت تبديل وشائع الموفر الذي كان السبب وراء فصل المجموعة عندما كانت في الخدمة، بالإضافة لتبديل خلايا المسخنات، مجاري الغازات، وجميع التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.

ولفت ديبة إلى أن معظم أعمال الصيانة التي تجري للمجموعة البخارية الثالثة تتم بخبرات محلية، وتم تصنيع الكثير من القطع ضمن الشركة، وفي السوق المحلية، وتمت الاستعانة بشركات القطاع العام كمركز البحوث العلمية، الإسكان العسكرية، الإنشاءات المعدنية، مشيراً إلى صعوبة تأمين المواد وعدم توفر قطع الغيار، بالإضافة للتمويل الذي تحتاجه عمليات الصيانة.

وكانت المجموعة البخارية الثالثة توقفت وخرجت عن الخدمة قبل عام تقريباً، وتم البدء بعملية الصيانة قبل أربعة أشهر.

الجيد بالذكر، أنه تم الانتهاء مؤخراً، بالتعاون مع الشركة الإيرانية “مبنا” من إعادة تأهيل المجموعة الغازيةالتي خرجت عن الخدمة عام 2013 وتحويلها للعمل على الغاز.

الجدير بالذكر أن المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء في مدينة بانياس، في المراحل الأخيرة من إنشائها، حيث تصل طاقتها الإنتاجية الأولية إلى 24 ميغا واط، ومن المقرر أن ترتفع في المرحلة اللاحقة إلى 56 ميغا

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