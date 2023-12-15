جائزة “البوكر العربية” للرواية تعلن لائحتها الطويلة
أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر العربية» عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة في دورتها للعام 2024، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أمريكي، وتتضمن القائمة 16 رواية.
والروايات التي ترشحت في القائمة هي: «خاتم سليمى» للسورية ريما بالي، و«فومبي» للعمانية بدرية البدري، و«عين الحدأة» للسعودي صالح الحمد، و«قناع بلون السماء» للفلسطيني باسم خندقي، و«نهج الدباغين» للتونسي سفيان رجب، و«الأصنام» للجزائري أمين الزاوي، و«سمعت كل شيء» للعراقية سارة الصرّاف، و«الوجه الآخر للظل» للبناني رشيد الضعيف، و«مكة 1945-2009» للسعودية رجاء عالم، و«كل يوم تقريباً» للمصري محمد عبد النبي، و«دائرة التوابل» للإماراتية صالحة عبيد، و«سماء القدس السابعة» للفلسطيني أسمة العيسة، «أخفى الهوى» للتونسية درّة الفازع، و«مقامرة على شرف الليدي ميتسي» للمصري أحمد المرسي، و«عاصفة على الجزر» للجزائري أحمد منور، و«الفسيفسائي» للمغربي عيسى ناصري.
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