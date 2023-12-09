دبي تحصر منح الفيزا للسوريين المقيمين بمناطق سيطرة الدولة

أفادت مصادر اعلامية عن رصد، منشورات صادرة عن شركات متخصصة بـ”السياحة والسفر”، نقلت ما وصفته بأنه “تنويه هام من هجرة دبي”، فتبيّن أنه يتضمن رفض تأشيرة دخول السوريين إلى الإمارات بحال كانوا من مواليد محافظات لا تسيطر عليها الحكومة السورية.

ولم تحدد شركات السفر تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، كما لم تذكر أسباب مثل هذه الإجراءات وسط غياب التعليق من قبل السفارة السورية في الإمارات أو حتى النفي أو التأكيد من قبل إدارة هجرة دبي.

في حين أشارت مصادر إلى أن القرار يجري العمل به اعتبارا من مطلع كانون الأول الحالي، حيث يجري منح الفيزا للسوريين يقيمون في مناطق سيطرة الحكومة السورية فقط.

وحسب التنويه، فإن الجوازات السورية مكان الولادة في محافظات “دمشق، ريف دمشق، حلب، اللاذقية، حمص، حماة، القنيطرة، طرطوس، السويداء”، تأتي التأشيرة بالقبول.

في حين يتم رفض منح فيزا الدخول على الجوازات السورية مكان الولادة في محافظات “درعا، الرقة، دير الزور، إدلب، الحسكة”, بحسب المصادر.

وكانت أعلنت السفارة السورية في أبو ظبي إيقاف استلام معاملات جواز السفر ابتداءً من تاريخ 28/8/2023 ولغاية 1/9/2023 وذلك لحين إتمام عملية الإنتقال إلى منظومة جوازات السفر الإلكترونية في آب/ أغسطس الماضي.



وكالات