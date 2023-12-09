سورية تحقق المركز الأول لبطولة الفئة العليا في الشارقة

حققت الفارسة شام الأسد المركز الأول في شوط الفئة العليا، وذلك ضمن منافسات النسخة الأولى لبطولة الشارقة (كلباء) الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية، بمشاركة 156 فارساً وفارسة يمثلون 27 دولة.

ونجحت فارستنا من الفوز على جميع منافسيها لتحتل المركز الاول بجدارة في شوط صُمم مساره بارتفاع حواجز 145سم كما حل الفارس اسامة زبيبي في المركز الثالث فيما نال الفارس فادي زبيبي المركز الثاني لشوط ارتفاع 135 سم.

من جهة أخرى أحرز الفارس أسامة زبيبي في يوم أمس المركز الأول لمنافسات البيغ تور ارتفاع حواجز 140 سم.

وتختتم منافسات البطولة مساء الغد الأحد حيث تقام منافسة الجائزة الكبرى على حواجز ارتفاع 145 سم.