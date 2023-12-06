اقتصادي يقترح طريقة لانهاء أزمة الكهرباء في سوريا

قال الخبير الاقتصادي جورج خزام إن الوفورات المالية بالدولار من إستثمار و تركيب التوربينات الهوائية يعني بأنها بعد بضع سنوات ستكون كافية لإسترداد كامل رأس المال الإفتتاحي لها.

ودعا خزام إلى تركيب توربينات هوائية 3 ميغا واط لتوليد الكهرباء غرب حمص مؤكداً أنها ستوفر العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني واولها عدم الحاجة الماسة و بشكل إسعافي دائم لإستيراد المحروقات لتشغيل محطات توليد الكهرباء وبالتالي سيادة القرار الوطني من الإرتباط بأي جهة خارجية موردة للمحروقات لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وحسب منشور لخزام على صفحته الشخصية في فيسبوك فإنها ستمكن تحويل جزء من الغاز الطبيعي عن محطات توليد الكهرباء إلى معمل السماد دون أن يحصل أزمة خانقة بالكهرباء كما هو الحال اليوم وبالتالي زيادة إنتاج السماد و إنخفاض سعره.

و قد أكد خزام أنها ستوفر ملايين الدولارات ثمن محروقات و قطع غيار و صيانة لمحطات توليد الكهرباء وستخفض ساعات التقنين الكهربائي وتؤدي إلى تراجع الطلب على البنزين و المازوت بالسوق السوداء وإنخفاض أسعارهم وعودة وسائل النقل العامة المتسربة للعمل لعدم جدوى ببع البنزين و المازوت بالسوق السوداء لرخص أسعارهم وتراجع الطلب على منظومات الطاقة الشمسية و البطاريات و المولدات و لوازمهم و معه توفير ملايين الدولارات و إنخفاض سعر الدولار.

المشهد أونلاين