يوم أسود على جيش الاحتلال الاسرائيلي
العمليات التي نفذتها كتائب القسام منذ فجر اليوم وحتى السادسة والنصف مساء :
_قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين
_استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس
_ استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة "الياسين 105"
_ استهداف 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس
_ قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين
_ استهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية
_ قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خانيونس ويصيبونهما إصابة مباشرة
_ استهداف آليتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس
_ استهداف 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس
_ استهداف جرافة عسكرية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"
_ قصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
_ استهداف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم
_الاجهاز على 10 جنود من مسافة صفر شرق خانيونس.
_ استهداف قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محور شرق مدينة خانيونس
_ استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند صهيونيتين في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"
_ استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس
_ قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
_ قنص 6 جنود صهياينة ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس
_تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات ال TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل.
_تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً ب ٤ عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس.
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