يوم أسود على جيش الاحتلال الاسرائيلي

العمليات التي نفذتها كتائب القسام منذ فجر اليوم وحتى السادسة والنصف مساء :



_قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين



‏_استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس



‏_ استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة "الياسين 105"



‏_ استهداف 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس



‏_ قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين



‏_ استهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية



‏_ قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خانيونس ويصيبونهما إصابة مباشرة



_ استهداف آليتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس



‏_ استهداف 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس



_ استهداف جرافة عسكرية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"



_ قصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم



_ استهداف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم



‏_الاجهاز على 10 جنود من مسافة صفر شرق خانيونس.



‏_ استهداف قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محور شرق مدينة خانيونس



‏_ استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند صهيونيتين في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"



‏_ استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس



‏_ قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين



‏_ قنص 6 جنود صهياينة ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس



_تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات ال TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل.



_تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً ب ٤ عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس.

