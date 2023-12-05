يوم أسود على جيش الاحتلال الاسرائيلي

05-12-2023

يوم أسود على جيش الاحتلال الاسرائيلي

 العمليات التي نفذتها كتائب القسام منذ فجر اليوم وحتى السادسة والنصف مساء  :

_قصف  بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

‏_استهداف  3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

‏_ استهداف دبابة صهيونية متوغلة شرق خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

‏_ استهداف 5 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

‏_ قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

‏_ استهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية

‏_ قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خانيونس ويصيبونهما إصابة مباشرة

_ استهداف آليتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

‏_ استهداف  4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس

_ استهداف  جرافة عسكرية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

_ قصف موقع "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

_ استهداف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

‏_الاجهاز على 10 جنود من مسافة صفر شرق خانيونس.

‏_ استهداف قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محور شرق مدينة خانيونس

‏_ استهداف  3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند صهيونيتين في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

‏_ استهداف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس

‏_ قصف  "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

‏_ قنص 6 جنود صهياينة ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس

_تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات ال TBG مما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل.


_تفجير حقل ألغام أعد مسبقاً ب ٤ عبوات تلفزيونية (مضادة للأفراد) بعدد من جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس.
 

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