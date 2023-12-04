طائرة “تتجمد في مكانها” في مطار ميونيخ

ظهرت طائرة “متجمدة” في مطار ميونيخ جنوبي ألمانيا في مقطع فيديو بسبب تساقط الثلوج الكثيف في المنطقة.

الطائرة علقت بالثلوج وتمسكت بالأرض، وكان أنفها مرفوعًا للأعلى.

تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد في ميونيخ بسبب تساقط الثلوج الكثيفة، مما أدى إلى تعليق رحلات مطار ميونيخ وتأثر مئات الرحلات الجوية.

الأرصاد الجوية أفادت بتساقط أكثر من 40 سنتيمترًا من الثلوج في ميونيخ، داعية السكان إلى الابتعاد عن التنقل غير الضروري وعن استخدام السيارات.

وأثرت الظروف الجوية أيضًا على حركة القطارات، حيث أعلنت شركة السكك الحديدية “دويتشه بان” عن تعطيل محطة ميونيخ المركزية.

توقعت “دويتشه بان” إلغاء أو تأخير رحلات القطارات في مناطق أخرى من جنوب ألمانيا، مع تحذير من استمرار الاضطرابات.

تأثرت أيضًا مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين في الدوري الألماني بسبب الظروف الجوية، مما أدى إلى إرجائها.



سكاي نيوز عربية