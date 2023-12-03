لضمان خصوصية المحادثات الحساسة.. واتساب تطلق ميزة الرمز السري

أطلقت شركة واتساب ميزة جديدة، لملايين المستخدمين في كافة أنحاء العالم من أجل سرية أكبر للمحادثات، وهي ميزة "الرمز السري".

وبحسب ما نشرت "واتساب" في بيان على مدونتها الرسمية، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء كلمة مرور مميزة ، منفصلة عن رمز إلغاء قفل الجهاز، لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى محادثاتهم المقفلة.

وبموجب الميزة الجديدة، قالت "واتساب"، يمكن للمستخدمين ضبط محادثاتهم المقفلة لتظهر فقط عند كتابة الرمز السري في شريط البحث، كما يمكن للمستخدمين اختيار إخفاء مجلد “المحادثات المقفلة” من قائمة الدردشة، مما يجعلها قابلة للاكتشاف فقط من خلال إدخال الرمز السري في شريط البحث.

وأضافت المدونة: لمزيد من المرونة ، يمكن للمستخدمين اختيار عرض مجلد “المحادثات المقفلة” في قائمة الدردشة، كما يمكنهم الضغط لفترة طويلة على محادثة لقفلها، مما يلغي الحاجة إلى الانتقال إلى إعدادات الدردشة.

وأشارت "واتساب"‘ إلى أن هذا التطور يهدف إلى زيادة صعوبة الوصول إلى الدردشات لأي شخص لديه حق الوصول إلى الهاتف أو الأشخاص الذين يشاركون جهازا، مضيفة: نحن سعداء للغاية لأن مجتمعنا يحب سرية المحادثات، ونأمل أن يجعل الرمز السري الأمر أكثر فائدة لهم.