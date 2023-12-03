لماذا أخفت موسكو كنزاً تاريخياً هائلاً بالقرن الماضي؟

استحوذ النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، على آثار ولوحات فنية بشكل كبير، حيث سعى أدولف هتلر ومعاونوه لنهبها من الدول التي احتلوها.

كانت خطتهم تهدف إلى إنشاء متاحف فنية وأثرية رائعة في ألمانيا.

هرمان غورينغ، قائد سلاح الجو الألماني والشخصية الثانية في النظام النازي، كان قد استولى على جزء كبير من هذه الكنوز واعتبرها جزءًا من ممتلكاته الخاصة.

بعد انتهاء الحرب وسقوط برلين، استولت القوات السوفيتية على جزء من الكنوز والآثار التي وجدوها في ألمانيا.

من بين هذه القطع، يُشير إلى كنز بريام الذي اختفى بشكل غامض بينما كانت موسكو تستولي عليه.

يعود كنز بريام إلى اهتمام العالم الألماني هنريش شليمان، الذي اكتشفه أثناء بحثه في هضبة هيسرليك في تركيا.

قدم شليمان هذا الكنز الثمين كهدية لبرلين في عام 1881.

ومع عودته لأوروبا، حاول بيعه للمؤسسة الروسية للآثار، ولكنه فشل في المفاوضات.

في عام 1922، قدمت ألمانيا كنز بريام لمتحف الآثار ما قبل التاريخ، وظلت هذه الآثار في المكان حتى نقلها هتلر لمكان آمن بجوار حديقة حيوانات برلين لحمايتها من القصف.

بعد سقوط برلين في عام 1945، استولت القوات السوفيتية على الكنز المزعوم ونقلته إلى موسكو. خلال الخمسينيات، وافق الاتحاد السوفيتي على إعادة جزء من الكنز إلى ألمانيا الشرقية، ولكن بقيت مئات القطع الأثرية مخفية في موسكو.

تم عرض جزء منها للجمهور في عام 1994 بمتحف بوشكين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.



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