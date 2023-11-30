التربية تسمح باستقالة معلميها الذين أمضوا 30 عاماً بالخدمة

كشف وزير التربية عامر مارديني أنه سيتم السماح باستقالة المعلمين والمدرسين الذين أمضوا في الخدمة 30 عاماً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل الآن على وضع روائز محددة عنوانها الأساس المحافظة على استقرار واستمرار العملية التربوية بشكل جيد.



و أضاف مارديني: إن حق تقديم الاستقالة للمعلم والمدرس هو من الحقوق التي يتم احترامها ولكن هذا الأمر متعلق باستقرار العملية التربوية وطالما أنه لن يؤثر في سير العملية التربوية فسيكون متاحاً لكن من يحقق الروائز التي تعمل عليها الوزارة في جميع الجوانب وتكون موضع التطبيق مع نهاية الفصل الدراسي الأول، لأن هناك فائضاً في عدد المدرسين في محافظات ونقصاً في الوقت نفسه في محافظات أخرى، وتبعا لذلك سيتم الأخذ بالحسبان هذا الأمر، والمسألة الجوهرية أننا سنعمل على تحقيق الموازنة بين المصلحة التربوية ومصلحة المدرسين.



وأوضح أن إعادة النظر في الروائز التي ستحدد الكثير من الإجراءات في الفترة القادمة هي ناتجة عن الحوارات التي أجريناها خلال زياراتنا الميدانية للمحافظات، والوقوف على واقع واحتياجات كل محافظة.



وعن عملية تحديد مراكز عمل للكوادر التربوية بين مارديني أن المسألة متعلقة بوضع كل محافظة ومدى احتياجاتها إلى تلك الكوادر، حيث يمكن أن تكون هناك حالات مختلفة بين محافظة وأخرى، فما ينطبق على محافظات ذات كثافة كبيرة في عدد المدرسين لا ينطبق على محافظات تحتاج إلى كوادر تربوية، لذلك سيكون الأمر مرتبطاً بتأمين حاجة مدارسنا من الكوادر، وفي حال تحقق ذلك لا مانع من تحقيق أي مصلحة للمدرسين في حال عدم تعارضها مع هذه الروائز.



ولفت مارديني إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة تشريعات بهدف تطوير النظام التربوي، إضافة إلى معالجة موضوع العملية الامتحانية وتشديد الإجراءات ووضع قانون خاص بمدارس ذوي الإعاقة.

الوطن