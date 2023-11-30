وزارة التعليم: لا عودة للتسجيل المباشر

أكدت مديرة شؤون الطلاب المركزية في وزارة التعليم العالي نور حبوب تسوية وضع 6 آلاف طالب حتى الآن في الفرعين العلمي والأدبي كانت طلباتهم مرفوضة بموجب مفاضلة القبول الجامعي وسمح لهم بالتسجيل المباشر حتى الحدود الدنيا لمعدلاتهم للقبول بنتيجة المفاضلة «العامة أو الموازي» بالاختصاص الذي يرغب الطالب التسجيل فيه إذا حقق الشروط المعلن عنها في الإعلانات الوزارية.



ولفتت حبوب إلى أن عدد الطلاب المستجدين في الجامعات ممن قبلوا لهذا العام وحصلوا على مقاعد في التعليم العام والجامعات الخاصة يقدر بحوالى ١٥٠ ألف طالب وطالبة.



وأوضحت حبوب أن الوزارة حددت اليوم كآخر فترة للتقدم بالطلبات، دون أي تمديد جديد على أن تصدر النتائج النهائية منتصف الأسبوع القادم، علماً أن التسوية تشمل الطلاب السوريين ومن في حكمهم الحائزين الشهادة الثانوية المطلوبة لعام 2023 للقبول العام والموازي، وذلك لمن تقدموا إلى المفاضلة وكانت جميع رغباتهم مرفوضة بنتيجة المفاضلة.



وبينت الوزارة في إعلانها أن تسوية أوضاع الطلاب تتم وفق الحدود الدنيا المعلنة وفي متابعة من «الوطن» لبعض شكاوى الطلاب ممن دونوا رغباتهم بشكل خاطئ وظروفهم لا تسنح لهم بالتسجيل في الجامعات الخاصة، فقد تمت معالجة طلباتهم ولكل شكوى على حدة، حتى معالجة الموضوع وقبولهم في أحد الاختصاصات التي يرغبونها بحسب معدلاتهم، وذلك إنصافاً وتقديراً لظروفهم المعيشية، وضمن إطار وقوف الوزارة إلى مصاف الطلبة.



وبينت حبوب أنه لا تراجع على عودة الفرع الأدبي لنظام التسجيل المباشر واعتماده كمفاضلة للقبول الجامعي، وخاصة أن السبب الأساسي لذلك هو حدوث فائض من الطلاب يتجاوز الـ1000 في بعض التخصصات ما يزيد من الاستيعاب والقبول الجامعي، وأن العمل ضمن نظام المفاضلة وفر عدداً من المقاعد وتوزعت بالشكل الصحيح، وحقق العدالة في القبول ومنح الطالب فرصة وحيدة.



في السياق سمحت وزارة التعليم العالي لطلاب السنة التحضيرية الذين أمضوا عامين دراسيين في السنة التحضيرية واستنفدوا فرص التسجيل بإمكانية التسجيل في المعاهد التقانية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.



واعتبرت حبوب أن القرار جاء استجابة لرغبات الطلاب ممن يفضلون استكمال دراستهم في بعض الاختصاصات الطبية ضمن المعاهد، وخاصة أن لا خيار لهم سوى الكليات الهندسية بعد استنفادهم فرص التسجيل في السنة التحضيرية.



ولفتت مديرة شؤون الطلاب إلى تقييم واقع الآلية الجديدة للتسجيل على المفاضلة «عن بعد» على أن يتم تجاوز أي مشاكل وسلبيات ليصار إلى تحسينها وتطويرها.



وأكدت حبوب أن العمل وفق إطار المفاضلة (عن بعد) وفر الملايين من المبالغ كانت تصرف على الورقيات من الجامعات، منوهة بأهمية الدفع الإلكتروني في الجامعات عبر الشركة السورية للمدفوعات.



ويشار إلى أن الوزارة مددت مواعيد تغيير القيد ومواعيد التحويل المماثل في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية في الجامعات الحكومية السورية حتى الخميس 21/12/2023، كما تم تمديد فترة تسجيل الطلاب المقبولين بمنح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2023/2024 لغاية الثلاثاء 5/12/2023.



وكانت أصدرت الوزارة نتائج تسوية أوضاع الطلاب الذين تقدموا إلى المفاضلة «العامة والموازي» للثانويات المهنية للعام الدراسي الحالي، وكانت جميع رغباتهم مرفوضة

الوطن