نظام الأمبيرات يتسع في دمشق

بدأ نظام الأمبيرات يتسع داخل العاصمة دمشق، حيث وصل إلى منطقة الصناعية

وقالت الجهة المسؤولة عن تمديد الأمبيرات لهذه المنطقة: إن رسوم تقديم الطلب والقاطع والقالب بسعر 450 ألف، فيما يبلغ سعر الكيلو الواط الواحد 13 ألفاً.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مجد الحلاق، أن الأمبيرات في منطقة الصناعة مرخصة، والمحافظة لم تتدخل بأسعار الاشتراكات بل مهمتها تحديد رسوم إشغال الأماكن التي ستوضع فيها المولدات.

وأشار الحلاق إلى إمكانية امتداد الأمبيرات لمناطق مجاورة كحيي الأمين والشاغور، معتبراً أن نظام الأمبيرات يستهدف المناطق والفعاليات التجارية التي توجد في المناطق.

بدوره، بيّن مدير مكتب الإنارة في محافظة دمشق وسام محمد، أن أغلب التراخيص التي أعطيت للأمبيرات هدفها الأسواق التجارية وما تحتويه من مطاعم ومحال وغيرها.

أثر برس