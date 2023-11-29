دولة عربية تفوز باستضافة معرض “إكسبو 2030”!

اختيرت الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، لاستضافة معرض “إكسبو 2030” بعد منافسة شرسة مع روما في إيطاليا وبوسان في كوريا الجنوبية.

حققت الرياض النصر بحصولها على 119 صوتًا خلال التصويت الذي أقيم في باريس، بمشاركة 170 دولة.

من المقرر أن يُقام المعرض الدولي في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031، وسيُقام في مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي، الذي يخضع حالياً لعمليات تطوير مكثفة. وقد أشار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن الهدف من استضافة المعرض في الرياض هو تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة تسهم في صياغة مستقبل أفضل للبشرية.

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الميزانية المخصصة لاستضافة هذا الحدث الضخم، الذي يجذب ملايين الزوار، تبلغ 7.8 مليار دولار.



وكالات