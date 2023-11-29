 طائرات تجسس أمريكية وبريطانية فوق الشرق الأوسط

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نشاطًا جويًا لطائرات الاستطلاع الأمريكية والبريطانية في شرق المتوسط بين أكتوبر ونوفمبر.

وأفاد حساب “Orion Intel” بمتابعة كثيفة للمنطقة خلال حرب إسرائيل وحماس، حيث تم تسجيل رحلات تتبع الرحلات الجوية فوق البحر الأبيض المتوسط بين 15 أكتوبر و5 نوفمبر 2023.

تجاوز شهرًا ونصف من بدء “طوفان الأقصى”، الذي نفذته حركة “حماس” ضد المستوطنات الإسرائيلية، مع تحول الأوضاع إلى مأساة بسبب الرد الإسرائيلي بعملية “السيوف الحديدية”.

أسفرت العملية عن آلاف الضحايا المدنيين، بينهم العديد من الأطفال، وتفاقمت الأزمة في غزة بسبب قطع الكهرباء والماء والوقود، وفرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية.

الرأي اليوم