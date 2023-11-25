علماء يطورون نظاماً جديداً لتوصيل دواء مرضى السكري

طور علماء جامعة ستانفورد نظاماً لتوصيل دواء مرضى السكري بالهيدروجيل، والذي من شأنه أن يجعل المرضى يحصلون على جرعة كل أربعة أشهر فقط بدلاً من الحقن اليومية، وفقاً لروسيا اليوم.

ويشرح العلماء في دراستهم أن “الجزيئات الصغيرة الموجودة داخل الهيدروجيل تشكل بنية تشبه الشبكة، وتحمل هذه الشبكة الدواء، وعندما يحين وقت توزيع الدواء، فإنه يذوب ببطء، ما يسمح بحقن الدواء في الجسم”.

وفي التجارب التي أجرت على الفئران، أظهر النظام الجديد لتوصيل الدواء، أن حقنة واحدة ساعدت في تحسين نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن لمدة تعادل أربعة أشهر لدى الإنسان.

وأوضح الدكتور إريك أبيل، المؤلف المشارك في الدراسة: “إن الحاجة إلى ثلاث جرعات فقط في السنة ستجعل من الأسهل بكثير على الأشخاص المصابين بالسكري أو السمنة الالتزام بنظامهم الدوائي”.

ويقول العلماء إن “تقليل عدد المرات التي يحتاج فيها المرضى إلى تناول الأدوية سيكون بمثابة تحول للمرضى”.

يذكر أن هنالك نحو 500 مليون شخص مصاب بالسكري أو مقدمات السكري في العالم، ويتسبب المرض في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بسبب مشاكل في كيفية إنتاج الجسم لهرمون الإنسولين، الذي يكسر الجلوكوز، وفقاً لمواقع طبية.