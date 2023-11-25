تقرير يظهر كلمات المرور الأكثر استخداماً حول العالم للعام 2023؟

أظهر تقرير لمؤسسة “نورد باس” المتخصصة في برمجيات حفظ كلمات المرور، أكثر 200 كلمة مرور استخداماً على الإنترنت للعام 2023.

وجاء بحسب التقرير، أن “123456” ما تزال الأكثر استخداماً، حيث يعتمدها ملايين الأشخاص لحماية حساباتهم، وفي المرتبة الثانية “admin”.

وتابع التقرير وفق وسائل الاعلام، أن كلمة المرور “12345678” تحتل المركز الثالث، ورابعاً “123456789” وخامساً “1234”.

ولاقت كلمات مرور من قبيل “qwerty” و”password” و”111111″ و “abc123” و “123123” رواجاً بين المستخدمين حول العالم.

وأشارت “نورد باس” إلى أن تقريرها يغطي معلومات من 50 دولة حول العالم، وتم إعداده بالشراكة مع باحثين مستقلين مختصين في حوادث الأمن الإلكتروني.

وأفاد خبراء، أنه يجب تغيير كلمة المرور كل 90 يوماً حرصاً على حسابات المستخدم على الإنترنت من الاختراق عبر “الهاكرز”.

يذكر أن كلمات المرور تعتبر الثغرة الرئيسية في خصوصية الحياة الرقمية للمستخدمين، وهو ما يستدعي منح المزيد من العناية لها بحسب مختصين.