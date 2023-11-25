روسيا تشن إحدى أكبر الضربات منذ اندلاع الحرب

شنت روسيا الليلة الماضية أكبر ضربة عسكرية على أوكرانيا بواسطة الطائرات بدون طيار منذ بداية الحرب في شباط/فبراير 2022 وفقاً لقائد القوات الجوية الأوكرانية الجنرال ميكولا أوليشوك.

ووفقاً لموقع الميادين فقد أعلنت القيادة الأوكرانية، أنه تمّ استعمال عدد قياسي من الطائرات بدون طيار، وصل إلى 75 مسيرة، في هجوم واسع استهدف بشكل رئيسي العاصمة كييف كاتجاه رئيسي للمسيرات.

وحسب قناة “تليغرام” روسية، لم تتمكن منظومة الدفاع الجوي “باتريوت” في كييف أو المناطق المستهدفة من إسقاط أي مسيرة خلال الهجوم الواسع أمس، واستهدفت المسيرات مستودعات ذخيرة ومراكز الاتصالات والتحشدات، والبنية التحتية للطاقة لأوكرانيا ، بينما قال صحافيين روس، أن عدد المسيرات والصواريخ التي تمّ إطلاقها خلال الهجمة أمس تجاوز الـ100، مما أشار إلى الغارة القياسية.

وتتزامن هذه الغارة الواسعة مع تواتر الأخبار عن تمكن الجيش الروسي من الحصول على موطئ قدم في الجزء الشمالي الشرقي من مصنع أفديفسكي لفحم الكوك والكيماويات، في جبهة وسط دونيتسك المشتعلة، حيث تتراجع القوات الأوكرانية.

ومع تفاقم عدد الخسائر الأوكرانية بشكل كبير، استأنفت المقاتلات الروسية منذ الصباح الباكر هجومها على مواقع وتحصينات الجيش الأوكراني في المنطقة التي باتت تشكل عقدة في الجبهة الشرقية.

وبعد تطويق القوات الروسية لأدفييفكا من الجهتين الشمالية والجنوبية، يقدّر خبراء عسكريون أنّ القوات الروسية ستبني هجومها منذ الآن على إكمال الطوق حول المنطقة ومحاصرة القوات الأوكرانية، بعد أشهر طويلة من القتال على هذه الجبهة، حيث بات من المتوقع أن تتسارع الأحداث بشكل متزايد نحو سيطرة القوات الروسية عليها.