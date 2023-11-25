مهندسة سورية تفوز بجائزة “إنجازات متميزة” في بريطانيا

حققت المهندسة المعمارية السورية هبة الراضي إنجازًا ملموسًا بفوزها بجائزة “إنجازات متميزة رغم الظروف”، وذلك بعد أربع سنوات من وصولها إلى المملكة المتحدة.

تمنح هذه الجائزة من قبل منظمة “Women in Construction” التي تركز على دعم النساء العاملات في مجال الهندسة في المملكة المتحدة.

أعلنت “الراضي” عن فوزها بالجائزة في منشور على فيسبوك، حيث تم ترشيحها وفوزها بفضل إنجازاتها الملحوظة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، سواء في سوريا أو أثناء هجرتها.

وفي سياق الهجرة، شاركت “الراضي” قصتها حيث عاشت ظروفًا صعبة تضمنت النوم في الغابات وتحت الأشجار، وشرب مياه النهر، وتناول العشب وأوراق الشجر. ورغم هذه التحديات، استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة.

وتعتبر “الراضي” مهندسة معمارية مبدعة، حيث صممت ونفذت حتى الآن حوالي 25 مبنى داخل المملكة المتحدة.

