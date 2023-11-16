طوفان الأقصى في يومها الثامن والأربعين
-المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الصهيوني في موقع “صوفا” العسكري بقذائف الهاون من العيار الثقيل
-المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق غزة بالأسلحة المناسبة وقذائف الهاون
-المقاومة الفلسطينية تستهدف برشقة صاروخية مستوطنة “مفتاحيم” رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في قطاع غزة
-المقاومة الفلسطينية تستهدف بعدد من قذائف الهاون تحشيدات عسكرية وجنوداً للعدو الصهيوني في محور التوغل “نتساريم” جنوب قطاع غزة.
– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات قوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة “حوليت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.
– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة برام الله بالضفة الغربية.
– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً وعشرات الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في حي الشيخ رضوان بغزة وشرق خان يونس جنوب القطاع.
– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في رفح جنوب قطاع غزة.
– جحيم آخر في غزة… عمليات جراحية دون تخدير
– عشرات الشهداء جراء استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في غزة لليوم الـ 48
– وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي تعامل بعنف مع الطواقم الطبية والمرضى ويتحمل مع الأمم المتحدة المسؤولية عن اعتقال عدد منهم
– وزارة الصحة الفلسطينية: قررنا وقف التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في ملف إخلاء الجرحى والطواقم الطبية من مستشفيات غزة لحين توضيح ملابسات اعتقال الاحتلال الإسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي وكوادر أخرى خلال إخلاء المجمع
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي في محاور توغلهم شمال قطاع غزة ويستهدفون آليتين عسكريتين بقذائف الـ “التاندوم” والـ RPG
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة وعدداً من الكوادر الطبية في المجمع
– الأمم المتحدة: اثنتان من الأمهات الفلسطينيات تقتلان كل ساعة في غزة
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر 200 جريح برفقة الطواقم الطبية في مستشفى الأندونيسي شمال غزة ويقصف محيطه من جميع الجهات وينذر بإخلائه خلال أربع ساعات
– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
– شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء مجزرة جديدة بقصف طيران الاحتلال منطقة أبو سكندر شمال غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً باستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة
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