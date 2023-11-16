الطيران الحربي يشن غارات جوية في عمق البادية السورية

شهدت البادية السورية سلسلة من الهجمات الجوية المكثفة من قبل الطائرات الحربية، حيث كان التركيز على مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في بادية السخنة شرق مدينة حمص وفي جنوب غربي مدينة الرقة.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش العربي السوري، بالتعاون مع طائرات الاستطلاع الروسية، نجح في تحديد أهداف تابعة للتنظيم، تمثلت في بنية تحتية متحصنة شمال السخنة شرق حمص وبين منطقتي أثريا والرصافة في ريف الرقة.

بعد عمليات الاستطلاع، قامت الطائرات الحربية بتنفيذ غارات جوية نتج عنها تدمير مقار وآليات تابعة للتنظيم كانت تحاول الانتقال بين المقار.

وأشار المصدر إلى أن الجيش العربي السوري بدأ عمليات تمشيط في مناطق متعددة في بادية حمص والرقة، حيث تصدى لخلايا تابعة لتنظيم “داعش” خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر أن الهدف هو توسيع دائرة الأمان حول الطرق الرئيسية والقرى والبلدات في ريفي حمص والرقة، التي يحاول التنظيم مؤخرا تنفيذ هجمات في اتجاهها.

وأشار المصدر إلى أن تنظيم “داعش” يعتمد في هجماته في البادية على خطوط إمداد فرعية تصل إلى القاعدة الأمريكية في التنف.

وفي وقت سابق، أفاد مركز المصالحة الروسي في سورية بوجود مجموعات مسلحة مدربة في قاعدة التنف، تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية في جنوب سورية ضد القوات السورية على الطرق الرئيسية، ومنشآت الوقود والطاقة.

وأكد أن القوات الروسية والسورية ستتخذ إجراءات استباقية لمنع الاستفزازات المسلحة.

يُشار إلى أن “داعش” نفذ خلال الأسبوع الماضي هجومين على الجيش السوري في منطقة البادية، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.



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