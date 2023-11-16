حالة الطقس 22/11/2023

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي /2_4/ درجات مئوية يومي الأربعاء والخميس، لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، والجو بين الصحو والغائم حيث تغطى السماء تدريجياً بالسحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة.

وليلاً يكون الجو بارداً بشكل عام، ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج في الداخل.

وحذرت المديرية من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية، ومن الرياح الشرقية الشديدة مع هبّات تتجاوز 65 سرعتها كم/سا خاصة على المرتفعات الساحلية.

كذلك حذرت من تشكل الضباب ليل الخميس وحتى ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة على المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق .