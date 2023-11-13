ما هي فوائد الحمص وأضراره
الحمص، هذه البقولية القديمة التي اكتسبت أهمية عالمية رغم أن أصلها في الشرق الأوسط.
تمتاز حبوب الحمص بنكهة الجوز والزبدة، مما يجعلها إضافة رائعة للعديد من الوجبات.
في هذا المقال، سنلقي نظرة على القيمة الغذائية للحمص وفوائده الصحية
المتعددة، فتابع القراءة لتتعرف على المزيد.
القيمة الغذائية للحمص :
السعرات الحرارية : 267
الكربوهيدرات : 45 غرام
الألياف : 12 غرام (50%)
البروتين : 15 غرام
الدهون : 4 غرام
البوتاسيوم : 477 غرام
حمض الفوليك (فيتامين ب9) : 71%
الفوسفور : 28%
الحديد : 26%
عنصر الزنك : 17%
الثيامين (فيتامين ب1) : 13%
فيتامين ب6 (البيريدوكسين) : 11%
الكالسيوم : 8%
المغنيسيوم : 78.7 ملغ
فيتامين C : ٢.١ ملغ
فيتامين ه : 0.6 ملغ
فيتامين k : ٦.٦ ملغ
الكولين : 69.7 ملغ
بيتا كاروتين : 26.2 ميكروغرام
فوائد الحمص الصحية:
مصدر جيد للبروتين : يلبي احتياجات البروتينات اللازمة للنمو ويعزز إصلاح الخلايا التالفة.
تنظيم مستويات السكر في الدم : يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تعزز الهضم وتقلل من خطر السكري من النوع 2.
تحسين الهضم : الألياف تزيد حجم البراز وتحافظ على حركات الأمعاء منتظمة.
صحة القلب والأوعية الدموية : يساعد في تحقيق توازن في مستويات الكوليسترول ويحمي القلب من الالتهاب.
تقوية العظام : غني بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام.
ضغط دم منخفض : الصوديوم القليل يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
مضاد للالتهابات : يحتوي على الكولين الذي يلعب دورًا في مكافحة الالتهابات المزمنة.
أضرار الحمص المحتملة :
حساسية للبقوليات : قد يؤدي إلى ردود فعل تحسسية في حالة عدم تحمل البقوليات.
مشاكل المعدة : قد يسبب الحمص المطبوخ مشاكل هضمية لبعض الأشخاص.
زيادة في البوتاسيوم : يجب تجنبه لمن يعانون من زيادة في مستويات البوتاسيوم في الدم.
الحمص يظل خيارًا غذائيًا متوازنًا ومفيدًا، ومع هذه الفوائد والمخاطر المحتملة، يُنصح بتضمينه في النظام الغذائي بشكل معتدل.
بابونج
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