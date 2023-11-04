الاتحاد الأوروبي و 28 دولة عظمى يوقعون أول إعلان عن مخاطر «الذكاء الاصطناعي»

وقّعت الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ونحو 20 دولة في بريطانيا، "إعلان بليتشلي" من أجل تطوير "آمن" للذكاء الاصطناعي.

واتفق الاتحاد الأوروبي و28 دولة "اجتمع ممثلون عنها في بليتشلي بارك في شمال العاصمة البريطانية لندن"، على الحاجة الملحة إلى فهم وإدارة المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي بشكل جماعي من خلال جهد عالمي جديد لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة آمنة ومسؤولة.

وخلال القمة الدولية الأولى لـ"أمن وسلامة الذكاء الاصطناعي" التي بحثت التطور السريع لهذه التكنولوجيا، رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بهذا الإعلان، قائلا إنه يمثل بداية جهد عالمي جديد لبناء ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان سلامته.

وأكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشال دونيلان لوكالة فرانس برس، أنه وفي مواجهة الإمكانات المتزايدة لبرمجيات مثل "شات جي بي تي"، فإن إعلان بليتشلي يُظهر أنه لأول مرة يجتمع العالم لتحديد المشكلة وإبراز الفرص المتصلة بها.

وأوضحت الوزيرة البريطانية، أن هذه القمة ستتبعها قمتان دوليتان عن الذكاء الاصطناعي، الأولى في كوريا الجنوبية في غضون 6 أشهر، والثانية في فرنسا في غضون عام.

يذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج نص أو أصوات أو صور بناء على طلب بسيط في غضون ثوانٍ حقق ، تقدّما مبهرا في السنوات الأخيرة، وحذرت الحكومة البريطانية، من أن هذه التكنولوجيا التي تثير آمالا كبيرة في الطب أو التعليم، قد تشكل أيضا "تهديدا وجوديا" من خلال زعزعة استقرار مجتمعات عبر إتاحتها تصنيع أسلحة أو الإفلات من السيطرة البشرية.