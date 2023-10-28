قصف مدفعي يستهدف مناطق في جنوب لبنان

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته المسيرة بقصف مدفعي مكثف وغارات مناطق في جنوب لبنان وإقليم التفاح.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط موقع جل العلام الواقع بين علما الشعب والناقورة، إضافة إلى قصف محيط منطقة اللبونة في محاولة لمنع قيام عناصر الدفاع المدني من إتمام مهمتهم بعد اندلاع حريق في المكان.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة معادية نفذت 3 غارات استهدفت تلة الأميركان ومنطقة مفتوحة في جبل صافي في منطقة إقليم التفاح، لافتة إلى تسجيل تحليق كثيف للطيران التجسسي فوق المنطقة منذ الصباح وعلى علو متوسط.