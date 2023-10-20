Oppo تعلن عن واحد من أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق!

كشفت Oppo عن جهاز Find N3 الجديد الذي زودته بتقنيات وكاميرات فائقة ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (153.4/73.3/11.7) وهو مطوي، وزنه 239 غ.

وحصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO3 OLED بمقاس 7.82 بوصة، دقة عرضها (2268/24409) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.2، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (64+48+48) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وبفضل كاميرت الأمامية التي جاءت بدقة 20 ميغابيكسل وفيها عدسة بفتحة f/2.4 للتصوير الفائق العرض.

وزوّدت Oppo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وبوصلة إلكترونية، وجهّزته ببطارية بسعة 4805 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا ويمكن شحنها لاسلكيا.

المصدر: gsmarena