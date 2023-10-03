عمرها 104.. مسنّة أمريكية تقفز بالمظلّة من علوّ شاهق

لم تفكّر الأمريكية دوروثي هوفنر بسنوات عمرها التي تجاوزت المئة، عندما قررت خوض مغامرة خطيرة، لا يجرؤ عليها من هم بعمر أحفادها.

وقفزت دوروثي بالمظلة من طائرة على علو 1400 متراً، وهبطت بعد سبع دقائق في شمال ولاية إلينوي الأمريكية.

ورغم أنها تستعمل جهاز المساعدة على المشي على الأرض، غير أنها كانت سعيدة في السماء كما بدا واضحاً في الفيديو.

ووصفت التجربة بعد هبوطها بـ”الرائعة” معتبرة أن “العمر مجرّد رقم”، وقالت إنها تنوي تود ركوب منطاد هوائي ساخن بعد بلوغها عمر 105 عاماً في ديسمبر المقبل.

وكانت المسنّة مارست القفز بالمظلّة للمرة الأولى في عمر 100 عام، وشعرت حينها بالخوف كما قالت، قبل أن تهبط سالمة على الأرض. ولكنها اليوم أكثر ثقة بنفسها ولم تتردد بالقفز من الطائرة.

وتسعى دوروثي من خلال قفزتها الجديدة إلى تحطيم رقم سجلته المسنة السويدية لينا لارشن العام الماضي، والتي أصبحت أكبر شخص يقفز بالمظلة بعمر 103 أعوام