وفاة الروائي السوري خالد خليفة

توفي الكاتب والسيناريست والروائي السوري خالد خليفة عن عمر ناهز 60 عاماً، نتيجة أزمة قلبية أصابته مساء السبت.



ونعى خليفة، أحد أصدقائه عبر حسابه على “فيسبوك”، قائلاً: “يا لخسارتنا وخسارة الرواية العربية يا اصدقاء .. أنعي لكم خبر رحيل خالد خليفة”.



وأكمل: “رحل صاحب الموت عمل شاق، ومديح الكراهية، ولا سكاكين في مطابخ هذه المدينة، خسرنا خالد خليفة إلى الأبد يا ناس”.



وولد خليفة في حلب ودرس في جامعتها، وحصل على ليسانس في القانون في عام 1988.

حصل خليفة على جائزة نجيب محفوظ للرواية ووصلت أعماله إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، ورُشّحت لجوائز عالمية أخرى.



وكان خليفة نشر قبل أيام منشوراً عبر حسابه على “فيسبوك” قائلاً: “الأصدقاء الأعزاء أعاني من أكثر من أسبوع من انقطاع شبه تام للنت والاتصالات، أنا بخير وكل شيء على مايرام والبحر ساحر، والعودة إلى دمشق قريبة”.



يذكر أن لخليفة عدة أعمال في الدراما السورية مثل “ظل امرأة، ، المفتاح، سيرة آل جلالي”، وغيرها. وترجمت رواياته إلى اللغات، الفرنسية، الإيطالية، الألمانية، النروجية، الإنكليزية، الإسبانية.

