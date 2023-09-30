الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد تسمية دولة فلسطين رسمياً
اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمية دولة فلسطين رسمياً لديها، كما وافقت على منحها حقوقاً وامتيازات تسهم في تعزيز التعاون بينها وبين الوكالة والدول الأخرى، في خطوة اعتبرها مراقبون انتصاراً فلسطينياً وصفعة على وجه “إسرائيل”.
وجاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية الذي انعقد في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية “فيينا”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وكانت تقدّمت مصر بمشروع قرار نيابة عن دولة فلسطين، طالبت فيه وكالة الطاقة الذرية باعتماد تسمية دولة فلسطين بصورة رسمية.
ونقلت “وفا” عن مراقبين قولهم، إن “الخطوة مهمة وتأتي في ظل سعي فلسطين للانضمام إلى المحافل الدولية، كما تشكّل صفعة على وجه نتنياهو وانتقاصاً كبيراً للمكاسب التي حصدها في زيارته الأخيرة لواشنطن”.
وتمّت الموافقة على هذه التسمية من خلال أغلبية ساحقة، وكان لمصر دور مهم ومؤثر في هذه الخطوة، التي تأتي في إطار سعي فلسطين للانضمام لعضوية المنابر الدولية مثل الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية، ورفع العضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة لعضوية كاملة.
وامتنعت 21 دولة عن التصويت على مشروع القرار، الذي عارضته 5 دول أخرى، فيما بلغ عدد الدول التي صوتت بالموافقة عليه 92 دولة.
ولفتت “وفا” إلى أن مشروع القرار المصري جاء برعاية دول عربية أخرى، إضافةً إلى مجموعة الـ77 والصين وتركيا.
وتمثل موافقة الوكالة على تسمية دولة فلسطين إحدى خطوات فلسطين لنيل عضوية كاملة في الوكالة وغيرها من الوكالات الدولية والأممية، بما يسهم في تعزيز جهودها لنيل جميع حقوقها.
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