كاندي كراش.. مطور اللعبة يكشف السر

حققت لعبة المطابقة الشهيرة “كاندي كراش ساغا” نجاحًا هائلًا منذ إطلاقها في عام 2012، حيث بلغت إيراداتها ما يصل إلى 20 مليار دولار، وذلك وفقًا لشركة “كينغ” المطورة للعبة.

تميزت اللعبة بشعبيتها الواسعة، حيث ظهرت أولاً على الويب قبل أن تنتقل إلى منصة فيسبوك ومن ثم إلى الهواتف المحمولة. وقد حققت أكثر من 5 مليارات عملية تنزيل على متاجر التطبيقات المختلفة حتى الآن.

يُعزى نجاح اللعبة إلى نموذجها “فريميوم”، حيث تكون اللعبة مجانية، ولكن يمكن للاعبين إنفاق الأموال لتعزيز أدائهم أو مشاهدة الإعلانات للحصول على حركات إضافية.

أكد رئيس شركة “كينغ” لتطوير الألعاب، تجودولف سومستاد، أن “كاندي كراش ساغا” تظهر أن ألعاب الهواتف المحمولة يمكن أن تحافظ على جاذبيتها لفترة طويلة.

وأضاف سومستاد أنهم يعملون باستمرار على تحديث اللعبة لتحسين تجربة اللاعبين بما في ذلك إضافة مستويات جديدة وتحديثات أخرى.

يذكر أن “كاندي كراش ساغا” صنفت كواحدة من أعلى الألعاب ربحًا في متاجر التطبيقات الأمريكية خلال السنوات الست الماضية، مما يظهر نجاح استراتيجية شركة “كينغ”.

وتجدر الإشارة إلى أن “كينغ” هي جزء من شركة “أكتيفيجن بليزارد”، والتي تم استحواذ “مايكروسوفت” عليها مؤخرًا بقيمة 69 مليار دولار.