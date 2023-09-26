الشيخ محمد بن راشد يعلن عن فرصة عمل “لا مثيل لها”

26-09-2023

الشيخ محمد بن راشد يعلن عن فرصة عمل “لا مثيل لها”

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن فرصة رائعة متاحة لشباب وشابات الإمارات لتولي منصب وزير للشباب في حكومته.

أكد سموه في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر أن الحكومة الإماراتية تبحث حاليًا عن شاب أو شابة متميزين من مواطني الإمارات لشغل هذا المنصب المهم.

وقد حدد سموه المؤهلات والصفات التي يجب أن يتوافر لدى المتقدمين لهذا المنصب، حيث قال: “نبحث عن شاب أو شابة متميزين يمكنهم تمثيل قضايا الشباب والمشاركة كوزيرين للشباب في حكومة دولة الإمارات. يجب أن يكونوا على دراية بقضايا وطنهم ومدركين لواقع مجتمعهم، ويجيدون العمل الميداني ويتمتعون بالعقلانية في تقديم الحلول، ويكونون شجعانًا وقويين في تمثيل دولتهم ويتميزون بشغف لخدمة وطنهم”.

وفي الختام، دعا صاحب السمو إلى أن يتقدم من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة لتولي منصب وزير للشباب لتقديم طلبه لمجلس الوزراء.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...