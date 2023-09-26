الشيخ محمد بن راشد يعلن عن فرصة عمل “لا مثيل لها”

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن فرصة رائعة متاحة لشباب وشابات الإمارات لتولي منصب وزير للشباب في حكومته.

أكد سموه في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر أن الحكومة الإماراتية تبحث حاليًا عن شاب أو شابة متميزين من مواطني الإمارات لشغل هذا المنصب المهم.

وقد حدد سموه المؤهلات والصفات التي يجب أن يتوافر لدى المتقدمين لهذا المنصب، حيث قال: “نبحث عن شاب أو شابة متميزين يمكنهم تمثيل قضايا الشباب والمشاركة كوزيرين للشباب في حكومة دولة الإمارات. يجب أن يكونوا على دراية بقضايا وطنهم ومدركين لواقع مجتمعهم، ويجيدون العمل الميداني ويتمتعون بالعقلانية في تقديم الحلول، ويكونون شجعانًا وقويين في تمثيل دولتهم ويتميزون بشغف لخدمة وطنهم”.

وفي الختام، دعا صاحب السمو إلى أن يتقدم من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة لتولي منصب وزير للشباب لتقديم طلبه لمجلس الوزراء.