رفع ليلي جديد لاسعار المحروقات

18-09-2023

رفع ليلي جديد لاسعار المحروقات

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار جديدة قضت برفع المشتقات النفطية الآتية: (المازوت الحر ،والفيول الحر، وغاز سائل دوغما، والبنزين أوكتان 95) الموزع على القطاع الصناعي الخاص وبقية القطاعات الأخرى الخاصة بناءً على التكاليف الحالية.

وبموجب النشرة ارتفع سعر ليتر البنزين أوكتان 95 الى 14660 ليرة  بدلاً من 14460، والمازوت الحر الى 13000 ليرة بدلاً من 12360 لليتر الواحد.

واللافت ان الوزراة بعد ان نشرت القرارات على صفحتها في فيسبوك، عادت وحذفتها دون توصيح الأسباب!..

 

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