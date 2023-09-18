"رحلة يوسف" لجود سعيد يحصل على الذهبية في مهرجان تارانتو بإيطاليا

حصل الفيلم السوري “رحلة يوسف” على الجائزة الذهبية بمهرجان تارانتو السينمائي الدولي في إيطاليا " Mostra del cinema di taranto " في نسخته الثامنة والذي أنهى فعالياته ليلة أمس.



الفيلم من كتابة وسام كنعان، وإخراج جود سعيد الذي شارك أيضا في كتابة النص، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا، وبطولة أيمن زيدان، ربا الحلبي، سامر عمران، سيرينا محمد، وائل زيدان، وائل أبو شعر، جواد السعيد، أحمد الدرويش، حيان بدور.



قصة الفيلم



يتمحور الفيلم عن المنسيين في سوريا، أصحاب الهامش الذين سحقوا في أتون هذه الحرب. حيث يسرد الفيلم قصة الجد يوسف الذي ظل في داره رغم كل العنف والتهديد من حاملي السلاح، إلا أنه في آخر الأمر يفرّ بحفيده اليتيم وحبيبته وخالتها نحو الحدود اللبنانية.



تنتهي الرحلة بمأساة أخرى حيث يجد الأربعة أنفسهم في مخيم فيه كل أنواع الذل البشري والاستغلال ما يضطر يوسف إلى الزواج من خالة هاجر لحمايتها والإبقاء على الحبيبين المراهقين معاً.



وفي المخيم مع كل هذا اليأس، تحاول مخرجة أفلام وثائقية إخراج زياد حفيد يوسف بوصفه لاعب كرة قدم موهوب ودفعه للاحتراف في الخارج، ما يعيد مخاوف يوسف لفقد حفيده الذي كرس له حياته.



وكان الفيلم قد شارك في مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة في عرض عالمي أوّل، وحاز على إشادة الصحافة والنقاد في مصر، وفي ثاني مشاركة حصل على جائزة أفضل سيناريو في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في المغرب، وهذه المشاركة الثالثة له، وسيكون الشهر القادم حاضراً في مهرجان بروكسل للفيلم العربي، وبرشلونة، والفاميك في فرنسا.