“ميتا” تعمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد

ارتفعت أسهم “ميتا” بنسبة 2% بعد أن ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الشركة تعمل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي جديد قادر على تقديم نموذج “OpenAI” أكثر تقدماً، وأكثر قوة من النموذج الذي أطلقته قبل شهرين والذي يسمى “لاما 2”.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الأم لفيسبوك تهدف إلى أن يكون نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جاهزاً العام المقبل، مضيفةً أنه سيكون أقوى عدة مرات من نسختها التجارية التي يطلق عليها اسم “لاما 2”.

وقالت الصحيفة إن “النظام المخطط له والذي لا يزال من المتوقع أن يشهد تغييرات، سيساعد الشركات الأخرى على بناء خدمات تنتج نصاً متطوراً وتحليلات ومخرجات أخرى”.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن “ميتا” تتوقع بدء التدريب على نظام الذكاء الاصطناعي الجديد المعروف باسم النموذج اللغوي الكبير في أوائل عام 2024.