13-09-2023
مزايا ايفون التيتانيوم الجديد 15 برو من ابل
التحديثات الجديدة للكاميرا في ايفون 15 برو تعادل ما يصل إلى 7 عدسات كاميرا في جيوبها.
يصل الجهاز بعدسة أساسية 48 ميجابكسل
توفر صور عالية الدقة بأبعاد بؤرية 24 و 28 و 35 مم.
ايضا أبل قامت بإضافة طبقة جديدة على مستشعر كاميرا ايفون 15 برو تقلل من توهج العدسة
مع تحسينات في التصوير بالإضاءة المنخفضة والوضع الليلي
إضافة إلى كاميرا ProRaw بدقة 48 ميجابكسل
والدقة الافتراضية الفائقة والتي تبلغ 24 ميجابكسل حيث تجمع أفضل نتيجة من الإضاءة المنخفضة والتفاصيل معًا.
-ستوفر إمكانية تصوير فيديوهات مكانية ثلاثية الأبعاد يمكنك مشاهدتها على النظارة Apple Vision Pro
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