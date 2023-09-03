ليفربول يتجاوز أستون فيلا في الدوري الإنكليزي

واصل ليفربول نتائجه الإيجابية في الدوري الإنكليزي الممتاز فحقق الفوز الثالث على التوالي محافظاً على سجله دون خسارة للمباراة الخامسة عشرة على التوالي.

وجاء الفوز اليوم على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء سجلها المجري سوبوسلاي وهو هدفه الأول بقميص الريدز وكان ذلك في الدقيقة الثالثة ثم سجل ماتي كاش بمرماه عند الدقيقة 22، وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة 55 وهو هدفه رقم 139 مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبفوزه بلغ ليفربول النقطة العاشرة متساوياً مع توتنهام وويستهام وثلاثتها تتأخر عن السيتي صاحب العلامة الكاملة بـ12 نقطة.

وفي مباراة ثانية جرت اليوم تغلب كريستال بالاس على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لهدفين وتتجه الأنظار بعد قليل نحو قمة المرحلة بين آرسنال واليونايتد وهي المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي.

الوطن أون لاين