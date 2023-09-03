روسيا تضع الصاروخ الاستراتيجي الذي يرعب أوربا في حالة التأهب القتالي

نقلت وكالات الأنباء الروسية ، عن رئيس وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، أن روسيا قد نشرت صاروخاً باليستيا متطورا عابرا للقارات قال الرئيس فلاديمير بوتين ذات مرة إنه سيجعل أعداء روسيا “يفكرون مرتين” ، وقال رئيس الوكالة، يوري بوريسوف، بين أنه تم وضع صواريخ “سارمات” في الخدمة القتالية

ويهدف الصاروخ القائم على صومعة، والقادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة، إلى استبدال الصواريخ الباليستية العابرة للقارات “أر-36” المعروفة باسم “الشيطان” لدى الناتو، كما يقال إن سارمات لديه مرحلة إطلاق أولية قصيرة، مما يتيح القليل من الوقت لأنظمة المراقبة لتتبعه.



و في عام 2022، بعد حوالي شهرين من إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال بوتين إن سارمات “سيضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية وتجعل أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا، في خضم الخطاب العدواني، يفكرون مرتين”.

كما حذر بوتين، في ذلك الوقت، من أن الصاروخ “قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاع المضاد للصواريخ” ، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد سابقا بمنح قواته المسلحة كل ما يطلبونه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا حدود مالية لما ستقدمه الحكومة إلى الجيش.



وقال بوتين، في كلمة أمام قادة الدفاع في موسكو، إن على روسيا الانتباه لأهمية الطائرات المسيرة في الصراع المستمر منذ 10 أشهر، قائلا إن صواريخ سارمات الروسية الأسرع من الصوت، ستكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب.

يذكر أن صواريخ سارمات، أو “آر إس – 28″، صواريخ روسية حديثة تعتبر من الجيل الخامس، ويطلق عليها الغرب اسم “الشيطان 2” ، وهي الأبعد مدى بين الصواريخ العابرة للقارات، وقادر على ضرب أهداف على بعد أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهذا يعني أن بوسعه ضرب أوروبا وأميركا بكل سهولة.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية فيقول خبراء غربيون إن بوسع هذا الصاروخ حمل 10 رؤوس نووية، وبوسعه تدمير دولا بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا، وفق صحيفة “تلغراف” البريطانية ، كما أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق بالصاروخ، واصفا إياه بـ”لا مثيل له”، معتبرا أنه سيعزز قدرات الجيش الروسي.