مع اقتراب حدث أبل.. على ماذا سيحتوي صندوق "آيفون 15 برو"؟

ينتظر عشاق هواتف "آيفون" من شركة "أبل" الـ12 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، موعد حدث "أبل"، الذي ستطلق فيه هاتف "آيفون 15"، الإصدار الأول من الجيل الجديد لهواتف "أبل".

ونشر حساب "Chandlerbongzz" على موقع "إكس"، صورة نموذج لصندوق "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس"، ويظهر في الصورة مربع أبيض مألوف، فوقه صورة واجهة الهاتف، مع صورة على الشاشة بمنحنى يشبه حرف S بطول الشاشة تقريبًا، وفقًا لموقع "تكنولوجيا نيوز".

وقال الموقع إن المصمم اعتمد على رسم توضيحي مرسوم يدويًا ورد أنه لصندوق هاتف "آيفون 15 برو"، الذي تصميمه يشبه كثيرًا صندوق "iPhone 14 Pro".

لكن وجود الخلفية السوداء التي لا تميز بين الشاشة والحواف في الصورة المنشورة يترك مجالًا للشك، ولا سيما أن تغيير الحواف سيكون أحد أهم التغييرات في تصميم الهاتف.

في حين تحدث تقرير لـ" MacRumors"، عن أبرز ما سيتضمنه الصندوق، حيثُ أكد أن "أبل" ستلتزم بنفس ما تقوم به في السنوات الماضية، حيث سيتواجد فقط الهاتف وكابل الشاحن، الذي سيتغير العام الجاري إلى "USB-C".

وأوضح أن التغيير الوحيد تقريبًا داخل صندوق "آيفون 15 برو"، سيكون في طول سلك الشاحن، الذي سيبلغ 1.5 متر بدلًا من متر فقط، وسيكون الكابل من "USB-C" على الطرفين.