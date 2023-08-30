وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا ويبحث مع دمشق سبل التعاون المشترك
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مساء اليوم الأربعاء وزير الخارجية الإيـراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء آليات متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيـراني إبراهيم رئيسي إلى سورية مؤخراً ولقائه الرئيس بشار الأسد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من المشروعات المشتركة في المجالات المالية والمصرفية والطاقة والمشتقات النفطية والاتصالات والصناعة والسياحة، والخطوات المتخذة لتسهيل العمل المشترك وتذليل الصعوبات أمامه، وتعزيز دور قطاع الأعمال في البلدين وزيادة التبادل التجاري الثنائي.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد السوري جراء الحصار وسيطرة "الاحتلال والميليشيات التابعة له" على منابع الثروة الوطنية النفطية والزراعية في الجزيرة السورية، والإجراءات الحكومية لتشغيل مختلف القطاعات وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات الشعب السوري.
من جهته، أكد وزير الخارجية الإيـراني رغبة بلاده في توسيع مجالات التعاون المشترك في سياق وثيقة التعاون طويل الأمد الموقعة بين الجانبين وضرورة بذل كل الجهود المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية ومقايضة السلع.
وأشار عبد اللهيان إلى مواصلة بلاده تقديم الدعم لسورية لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له.
حضر اللقاء الدكتور قيس محمد خضر الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وشفيق ديوب السفير السوري في طهران ومحمد حاج ابراهيم مدير إدارة الشؤون الآفرو آسيوية وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية والمغتربين.
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