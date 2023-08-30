ماذا يحدث في دير الزور ؟

شيخ قبيلة البكارة في سورية نواف البشير لـ "شام إف إم" مساء أمس:

- "مجلس دير الزور العسكـ.ـري" يتشكل من كل عشائر وقبائل دير الزور، وتم استدعاء رئيس المجلس المدعو أبو خولى مع قياداته إلى الحسكة، واعتقلـ.ـوا هناك ولا نعلم عنهم شيئاً.

- المشاركون في الاشتـ.ـباكات المندلعة في دير الزور مع عناصر "قسـ.ـد" هم أبناء عشائر المحافظة، وتمكنوا من السيطرة على العديد من النقاط، وسقط عدد من الضـ.ـحايا أثناء المعـ.ـارك.

- تمكن أبناء العشائر من أسـ.ـر 21 من "قـ.ـوات الأسـ.ـايش".

- أبناء القبائل الذين كانوا سابقاً في صفوف "قسـ.ـد"، انضموا إلى أبناء العشائر للقتـ.ـال معهم وتحرير المنطقة من الإحـ.ـتلال الأمريكـ.ـي بواجـ.ـهة كرديـ.ـة.

- نتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة أن تتم السيطرة على كل مراكز ونقاط "قسـ.ـد" بالمحافظة، وطردهم من المنطقة.

- لن نرضى بتقسيم سورية، نحن ننتمي إلى سورية ومؤسساتها، وأبناء العشائر لا يقبلون بالاستعمـ.ـار الأمريكـ.ـي والفصائل الكردية، الآن ستتسلم العشائر المنطقة، ثم في مرحلة لاحقة تدخل مؤسسات الدولة السورية إليها كي تديرها وتعود السيادة السورية.

- حتى الآن لم يتدخل الإحـ.ـتلال الأمريكـ.ـي، وما زالوا يراقبون الأوضاع من بعيد.

- نحن نعتبر أن ما يجري في السويداء هو تجهيز لفدرالية قادمة، وسقوط تنظيم "البكـ.ـاكا" في المنطقة الشرقية هو سقوط لمشروع الفدرالية في أي مكان بسورية، ونحن نرفض اللامركزية ونؤمن بوحدة التراب السوري.