تحسن الليرة أمام الدولار يخفض أسعار الذهب في سورية

انخفاض مفاجئ طرأ على سعر غرام الذهب في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين، نتيجة عوامل عدة اجتمعت وأفرزت تخفيض السعر، وبحسب نقيب الصاغة غسان جزماتي فقد بلغ مجمل الانخفاض خلال الأيام الماضية وصولاً إلى اليوم 40 ألف ليرة سورية، معتبراً أنه مبلغ جيد بالنظر إلى عدم انخفاض السعر خلال الفترة الماضية كمجمل حيث كان الارتفاع هو العنوان العريض والوحيد لها.

آلية الانخفاض



جزماتي بيّن أن سعر الغرام انخفض محلياً نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار بشكل واضح الأمر الذي انعكس على سعر الغرام على الرغم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً والتي سجلت اليوم سعر 1925 دولاراً للأونصة الواحدة، محققة زيادة على سعرها السابق بمقدار 25 دولاراً، لافتاً إلى أن هذه الزيادة كان من المفترض أن تنعكس على سعر غرام الذهب وتلجم انخفاضه، إلا أن انخفاض سعر الصرف في السوق كان له الدور الرئيسي في ذلك، مبدياً تفاؤله بمزيد من الانخفاض في سعر الذهب إن استمر وضع سعر الصرف على حاله من تراجع.

واقع الأسواق



وبنظرة على أسواق الذهب الرئيسية في دمشق (الأسواق الثلاثة في الحريقة وشارع العابد ومساكن برزة والمزة) يُلاحظ الطلب الحذر على القطع والحلي الذهبية بالتوازي مع استمرار الطلب الأعلى درجة على ذهب الادخار من ليرات وأونصات، مقارنة بندرة الطلب على الحليّ الذهبية في الأشهر الثلاثة الماضية، الأمر الذي يعني معاودة السوق ببطء آلياته السابقة، وذلك نتيجة انخفاض السعر، وبعبارة أخرى فإن السوق المحكوم بمزاج المستهلك بدأ يشهد الطلب على الذهب نتيجة انخفاض سعره مع انتظار انخفاض أكبر لشراء كمية أكبر تحسباً لارتفاع مقبل فيكون البيع وجني الأرباح من الشاري محدود المدخرات طبعاً، وهو أمر على قلّته يبشّر بمزيد من حركة البيع والشراء في أسواق الذهب الأمر الذي يفضي إلى مزيد من تشغيل الورشات والإنتاج وبالتالي تحريك لدورة -ولو قصيرة- لرأس المال المستثمر في هذا الإنتاج من الصانع والبائع والشاري على حد سواء.

الثورة