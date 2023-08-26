منع أخذ سكرين شوت عند ارسال فيديوهات أو صور على واتساب

تعمل شركة “ميتا” باستمرار على جعل تطبيق “واتساب” أكثر أمانًا وخصوصية للمُستخدمين، وذلك من خلال حزمة المميزات التي يتم طرحها بين الحين والآخر لإعطاء بعض الحرية في التحكم بالبيانات التي تتم مشاركتها على المنصة. فمثلًا أصبح من الممكن اخفاء مؤشر متصل الان ومؤشر “آخر ظهور” وأيضًا تشفير النسخ الاحتياطي، وغيرها. لكن من ضمن التحسينات المُثيرة للاهتمام التي طرأت على “واتساب” مؤخرًا هي حظر التقاط صورة لشاشة الهاتف من قبل الشخص الذي تراسله عند مشاركة فيديوهات وصور، بشرط أن تتم المشاركة باستخدام خاصية العرض لمرة واحدة. دعونا نوضح أكثر من خلال السطور الآتية.

في أغسطس 2021 حصل تطبيق واتساب على خاصية تُسمى “العرض لمرة واحدة” View Once كوسيلة لحماية الخصوصية عند إرسال وسائط تتضمن بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو رقم البطاقة الائتمانية وهكذا، فعند تفعيل الخاصية يمكن إرسال صور ومقاطع فيديو لا يستطيع المستلم مشاهدتها إلا مرة واحدة، بحيث بعد الانتهاء من مشاهدة المحتوى يتم حذف الوسائط ايًا كانت ولا يتم حفظها في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم. شرحنا بالفعل كيفية استخدامها في مقال سابق وهي ميزة مشابهة لما هو موجود في الرسائل المباشرة على انستجرام أو على Snapchat وأيضًا تشبه خاصية التدمير الذاتي للوسائط في Telegram. ولكن تختلف عن خاصية الرسائل ذاتية الاختفاء التي تقوم بحذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة يحددها المستخدم.

المشكلة أنه عندما ظهرت خاصية العرض لمرة واحدة لأول مرة في واتساب كانت تُعاني من ثغرة جعلتها تبدو عديمة الفائدة بالنسبة للمستخدمين، فعلى الرغم من القيود التي تفرضها الخاصية حتى لا يتمكن المستلم من إعادة مشاهدة الوسائط مرة أخرى إلا أنه مازال بالإمكان التقاط صورة لشاشة الهاتف عند إرسال وسائط تُعرض مرة واحدة، وبالتالي يستطيع الشخص الذي تراسله الاحتفاظ بالوسائط لديه حتى بعد اختفائها من المحادثة.

استمر الحال هكذا إلى أن طرحت “ميتا” تحديث جديد للواتساب يجعل رسائل العرض لمرة واحدة محمية بخاصية حظر التقاط صورة لشاشة الهاتف. وبالتالي إذا كنت ترغب في ارسال فيديو أو صور شخصية لشخص ما على واتساب فكل ما عليك هو تنشيط ميزة View Once للتأكد من أنه لن يستطيع أخذ سكرين شوت للمحتوى.

للقيام بذلك، قم بفتح تطبيق WhatsApp على هاتفك الآيفون أو الأندرويد ثم توجه إلى المحادثة التي تريد إرسال الوسائط فيها، بعد ذلك اضغط على زر “إرفاق” في الأندرويد أو علامة زائد (+) في الآيفون، ومن القائمة المنسدلة حدد ما إذا كنت تريد فتح الكاميرا لالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو في الحال، أو اختيار وسائط من مكتبة الصور والفيديوهات على هاتفك.

يمكنك إضافة أي عدد من الصور والفيديوهات التي ترغب في إرسالها، وبعد الانتهاء قم بإضافة شرح أو وصف إذا لزم الأمر، ثم تأكد من تفعيل خاصية العرض لمرة واحدة بالضغط على الأيقونة التي تحتوي الرقم “1” محاطًا بحلقة تشبه ساعة الإيقاف، كما موضح في الصورة أعلاه. بعد ذلك قم بالضغط على زر “إرسال” لتظهر الرسالة في واجهة المحادثة، حيث تعرض أيقونة العرض مرة واحدة وتؤكد أنه تم إرسال صورة أو مقطع فيديو، لكنك لن تستطيع رؤية الوسائط نفسها لأسباب تتعلق بالخصوصية.

الآن عندما يقوم المستِلم بفتح الصورة أو الفيديو سيتمكن من مشاهدة المحتوى بشكل طبيعي، لكن عند محاولته التقاط صورة لشاشة الهاتف أو قيامه بتسجيل الشاشة فيديو، سيتم حجب المحتوى فورًا لتظهر شاشة متضمنة النص “تم حظر تسجيل الشاشة” أو “تم حظر لقطة الشاشة” كما موضح بالصورة. تظل هذه الشاشة موجودة إلى ان يخرج المستِلم من عارض الوسائط ليتم حذف المحتوى تلقائيًا. لاحظ أنه لن يتم إبلاغك إذا حاول الشخص الذي تراسله أخذ سكرين شوت، كما هو الحال في تطبيق ماسنجر وإنما يكتفي واتساب بعرض هذه الشاشة فقط.

جدير بالذكر أنه إذا كان الشخص الذي تراسله يستخدم خدمة WhatsApp Web أو برنامج WhatsApp Desktop على الكمبيوتر، فلن يتمكن من فتح الوسائط التي تُعرض لمرة واحدة والتي قمت بإرسالها له، بدلًا من ذلك تظهر رسالة تحذر من انه لا يمكن عرض المحتوى إلا على الهاتف فقط لتجنب محاولة تسجيل الشاشة أو التقاط صورة للشاشة.

على أي حال، هذه هي الطريقة المتاحة في تطبيق واتساب لإرسال فيديوهات أو صور دون إتاحة الإمكانية للطرف الآخر من آخذ سكرين شوت للمحتوى، ومع ذلك فهذا لا يضمن منع الاحتفاظ الوسائط بنسبة 100% حيث توجد هناك طرقًا أخرى يمكن من خلالها حفظ وسائطك. على سبيل المثال، يمكن للمستِلم التقاط صورة أو مقطع فيديو للوسائط التي تُعرض لمرة واحدة باستخدام كاميرا أو هاتف آخر، لذا حاول ألا ترسل الوسائط “الحساسة” إلا لمن تثق فيهم.

عالم الكمبيوتر

