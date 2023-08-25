صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة

يبدو أن النجم المصري محمد صلاح، بات قريبا من مغادرة جدران ليفربول، من أجل ارتداء قميص اتحاد جدة السعودي خلال الموسم الحالي.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس، فإن محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، ويتبقى فقط اتفاق الفريق السعودي مع ليفربول.

وقال مراسل بي إن سبورتس “محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى الاتحاد السعودي.. وحسم الصفقة يتوقف على التوصل لاتفاق مع ليفربول”.

ويرتبط محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025.

وكانت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” قد ذكرت أن اتحاد جدة يعرض 100 مليون يورو على ليفربول، للتخلي عن صلاح، مع منح الفرعون المصري، 200 مليون إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

وتشهد علاقة صلاح مع مدربه في ليفربول، يورجن كلوب، حالة من التوتر، خاصة بعد تبديله في لقاء تشيلسي بالجولة الأولى من البريميرليج، وخروج اللاعب المصري غاضبا.

يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية هذا الموسم.