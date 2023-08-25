كشف لغز الكروموسوم الغامض لدى الذكور

تمكن علماء من انجاز خطوة مهمة في فهم الجينوم البشري من خلال كشف لغز الكروموسوم الغامض "واي" الموجود لدى الذكور.

ويعتقد العلماء أن هذه الخطوة ستساعد في توجيه البحوث المتعلقة بـ العقم لدى الرجال، وفقا لرويترز.

وأعلن باحثون عن أول تسلسل كامل للكروموسوم واي، وهو أحد الكروموسومين المحددين للجنس، والآخر هو الكروموسوم "أكس".

وينتقل الكروموسوم واي بشكل حصري من الأب إلى الأبناء الذكور.

ويحمل الذكور الكروموسوم واي والكروموسوم أكس بينما تحمل الإناث زوجا من الكروموسوم أكس فقط، مع وجود بعض الاستثناءات.



وتساعد الجينات في الكروموسوم واي في التحكم بالوظائف التناسلية المهمة، بما في ذلك إنتاج الحيوانات المنوية.

كما تلعب دورا في الاستعداد الوراثي للإصابة بالسرطان وشدته، لكن ثبت أن هذا الكروموسوم يصعب التعرف عليه بسبب بنيته المعقدة بشكل استثنائي.

وقالت الباحثة بالمعهد الوطني الأميركي لأبحاث الجينوم البشري، أرانغ ري، "أود أن أرجع الفضل في ذلك إلى تقنيات التسلسل الجديدة والأساليب الحاسوبية".

وقالت أستاذة الهندسة الجزيئية الحيوية بجامعة كاليفورنيا في سانتا كروز، كارين ميغا، والتي شاركت في الدراسة "يوفر ذلك أخيرا أول نظرة كاملة لشفرة الكروموسوم واي، إذ يكشف أكثر من 50 في المئة من طول الكروموسوم الذي كان مفقودا في خرائط الجينوم البشري السابقة".

ونُشر التسلسل الكامل للكروموسوم أكس في 2020. لكن حتى الآن كان الجزء الخاص بالتسلسل الجيني لواي في الجينوم البشري غير مكتمل.